(Agenzia Vista) Roma, 7 settembre 2020 Bonomi: “Su minacce a imprenditori auspichiamo condanna da parte dei sindacati” “Si parla spesso oggi di un diffuso clima industriale. Abbiamo visto le minacce e i proiettili inviati ad alcuni imprenditori. Speriamo in una presa di posizione forte anche da parte dei sindacati senza se e senza ma per condannare gesti di questo tipo. Certe cose non sono temi di corporativismo ma di società civile” queste le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine dell’incontro fra i rappresentanti degli imprenditori e i sindacati Cgil, Cisl e Uil nella sede di Confindustria di via dell’Astronomia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev