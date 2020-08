(Agenzia Vista) Venezia, 10 agosto 2020 Bonus deputati, Zaia: "Non nascondersi dietro privacy" Io ho già chiesto ai consiglieri di darmi un ragguaglio e speriamo di chiudere il tutto entro la giornata. Per quanto riguarda il mio partito il segretario è stato chiaro parlando di sospensione. L'appello che faccio a tutte le forze politiche, con il cuore in mano, è quello di non trincerarci dietro alla privacy altrimenti non ne usciamo e tra la gente resterebbe il sospetto. Chiedo che tutti chiariscano la loro posizione e mi rivolgo a tutto il consiglio regionale. Facciamo un #metoo al contrario in cui ognuno chiarisce la sua posizione". Così il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento in merito ai bonus covid che sarebbero stati indebitamente ricevuti da politici anche appartenenti alla Lega. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev