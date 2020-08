Bonus Iva dei parlamentari, Inps pronto a dare nomi. Fico valuta

Roma, 12 ago. (askanews) - Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico è pronto a rivelare i nomi dei parlamentari che hanno incassato il bonus per le partite Iva. I nomi saranno inoltrati al presidente della Camera già oggi, se Roberto Fico ne farà formale richiesta.E proprio il presidente della Camera sta "valutando le modalità" per la richiesta all'Inps, dopo il via libera del Garante della Privacy.Sul tavolo del presidente Fico ci sono tre possibili "opzioni": una richiesta diretta; la risposta a interrogazioni; l'audizione in commissione Lavoro del presidente dell'Inps Pasquale Tridico.Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato che "chiunque abbia chiesto o incassato il bonus verrà sospeso e, in caso di elezioni regionali imminenti, non ricandidato. Chi sbaglia paga", ha detto.