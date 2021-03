(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2021 "Per il Partito democratico il rapido aumento dei contagi non consente di abbassare la guardia, ma il Governo deve accelerare con le vaccinazioni e garantire immediati intervento a sostegno delle imprese più colpite e congedi parentali per le famiglie che non possono mandare i figli a scuola". Così l'esponente del Pd Michele Bordo in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it