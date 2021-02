(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2021 Bordo (Pd): "Rischio terza ondata, si mettano da parte sbandamenti dei giorni scorsi su riaperture" "Il Partito democratico condivide le scelte del Governo Draghi per contenere la terza ondata, si mettano da parte gli sbandamenti dei giorni scorsi sulla riapertura delle attività commeciali. Questo non è il momento di abbassare la guardia". Così l'esponente del Pd Michele Bordo in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev