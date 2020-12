(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2020 Borghi (Lega): “Chiusura dei negozi il 24 vigliaccata gratuita, decreto inquietante” “Decreto di Natale inquietante per le modalità veramente goffe, da repubblica delle banane, ma da un certo punto di vista ce lo si aspettava. Quello che qualcuno non ci si aspettava erano vigliaccate gratuite come chiudere i negozi il 24”. Così il deputato della Lega Claudio Borghi durante una diretta Facebook sul dpcm di Natale. / Facebook Claudio Borghi Aquilini Durata: 01_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev