(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 "Si è scatenata un'inutile guerra su un'ora in più o meno di un provvedimento già deciso. Si tratta di una messa in scena di un infantilismo politico da parte di Salvini per coprire la guerra interna al centro destra contro la Meloni". Così Enrico Borghi del Partito democratico in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it