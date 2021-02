(Agenzia Vista) Londra, 07 febbraio 2021 Boris Johnson: “Campagna vaccinale in UK sta andando bene con 10,9 milioni di vaccinazioni” “Come potreste avere visto, la campagna contro il Coronavirus, per alcuni versi, sta andando bene. In particolare il lancio del vaccino sta procedendo ad alta velocità di nodi. Abbiamo fatto 10,9 milioni di vaccinazioni”. Così il primo ministro britannico Boris Johnson in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook sull’andamento della campagna vaccinale in UK. / Facebook Boris Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev