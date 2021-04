Borisov sotto la neve dopo le elezioni: "Vi propongo pace e Governo di unità nazionale dei migliori"

(Agenzia Vista) Bulgaria, 04 aprile 2021 "Vi propongo di trovare i migliori, per fare uno sforzo comune per arrivare a dicembre e sconfiggere la pandemia, un Governo di unità nazionale dei migliori. Nel nostro stemma c'è scritto il motto "l'unione fa la forza", voglio vedere ora se lo rispetterete, pensate a chi vi ha votato e uniamoci". Così il presidente bulgaro Boyko Borisov in una diretta sotto la neve dopo le elezioni. Il partito conservatore del premier uscente è in testa ma non ha i numeri per governare, secondo posto per "C'è un popolo come questo", il partito dello showman televisivo Slavi Trifonov, che aveva contribuito alle proteste della scorsa estate contro la corruzione al Governo. Facebook Borisov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev