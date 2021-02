(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 febbraio 2021 Borrell (UE): “Russia scivola verso stato autoritario, sempre più lontana dall'Europa” “C’è una valutazione condivisa nel Consiglio che la Russia si stia dirigendo verso uno stato autoritario che si sta allontanando sempre di più dall'Europa. I ministri hanno interpretato unanimemente le recenti azioni e gli atteggiamenti della Russia come un segnale chiaro di non essere affatto interessati a collaborare con l'Unione Europea. Anzi, sono piuttosto interessati allo scontro piuttosto che al confronto e vogliono disimpegnarsi rispetto all'Unione Europea”. Così l’Alto Rappresentante UE Josep Borrell intervenendo alla conferenza stampa sui lavori del Consiglio Affari Esteri. / EbS / Europe by Satellite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev