(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Borrelli (Protezione Civile): "Buon Natale, in particolare a chi sarà in servizio" "Buone feste a tutti, in particolare a chi anche nelle prossime ore sarà in servizio. Gli auguri del Capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. 01_12 Prociv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev