(Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2020 Borsellino, Provenzano: "Desecretare carte, ricercare pezzo mancante di verità" 19 Luglio 1992, il 28esimo anniversario della strage di Via D’Amelio dove persero la vita il Giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Il servizio di Daniele Ienna. L'intervento del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, durante la cerimonia di commemorazione a Palermo: "La lotta contro la mafia è una lotta per lo sviluppo, per la libertà, per la giustizia e anche per la verità. Quel pezzo di verità che manca va ricercato. I magistrati di Caltanissetta indagano e nuove carte vengono desecretate, questo è un compito delle istituzioni: contribuire alla ricerca di quel pezzo che di verità che manca". / Facebook Giuseppe Provenzano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev