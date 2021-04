Bortolozzi (ex campionessa scherma): “Città europee dello sport fondamentali per il nostro mondo”

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2021 “Grandissima giornata perché viene valorizzato l’impegno nel mondo dello sport. Eventi come questo valorizzano città e regioni che si impegnano a portare alto il nome dello sport in tutti i livelli” sono le parole dell’ex campionessa di scherma Francesca Bortolozzi a margine della presentazione dei programmi di Genova European Capital of Sport 2024 e Regione Piemonte candidata come European Region of Sport 2022 nella sede del Coni a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev