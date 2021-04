Boschi: "Video Grillo scandaloso, si vergogni. M5s prenda le distanze"

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2021 "Il video di Beppe Grillo e' scandaloso. Non sta a me dire chi ha torto e chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati, ma che Beppe Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio, è vergognoso. Le sue parole sono piene di maschilismo: quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio e' sostanzialmente una bugiarda perchè ci ha messo otto giorni a denunciare, fa un torto a tutte le donne vittime di violenza". Lo ha detto la parlamentare di Iv in un video postato sul suo profilo Twitter. Twitter Boschi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev