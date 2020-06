(Agenzia Vista) Palermo, 23 giugno 2020 Boss scarcerati pianificano rilancio, bacio mafioso al collaboratore I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale, su richiesta Dda, nei confronti di 10 indagati (9 in carcere e 1 ai domiciliari), accusati a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, furto aggravato, violazione delle prescrizioni imposte dalle misure preventive. / Carabinieri di Palermo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev