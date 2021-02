(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Bottici (M5s): "Oggi voto fiducia, ma non in bianco e per sempre" "Per me è stata dura accettare la decisione degli attivisti del M5s che con il voto sulla piattaforma Rousseau hanno deciso di appoggiare la nascita del Governo Draghi; personalmente ho deciso di concedergli, oggi, la fiducia e dar vita a questo Governo. Non sarà una fiducia in bianco e per sempre, sarò guardinga su ogni provvedimento e solo quando riterrò che le misure da lei proposte potranno garantire un futuro migliore al Paese sarò dalla sua parte". Con queste parole, in aula al Senato, la senatrice M5s Laura Bottici, tra le più dubbiose nel Movimento sulla nascita di questo Governo, ha annunciato il suo voto a favore alla fiducia a Draghi. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev