(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2021 Braga: "No ad avventure politiche da irresponsabili, Pd al lavoro per usare al meglio fondi Ue" "Al Paese non servono crisi al buio o avventure politiche da irresponsabili. il Pd è al lavoro da mesi per il rilancio dell'azione del Governo e per un patto di legislatura che ci permetta di spendere presto e bene le risorse dell'Europa. Lo ha detto l'esponente del Pd Chiara Braga. 00_19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev