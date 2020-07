Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ancora positivo al Covid-19

Roma, 23 lug. (askanews) -afp 00.41+afp 4.12 del 20 luglioIl presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato ancora positivo al coronavirus nell'ultimo tampone effettuato il 22 luglio, come ha reso noto il ministero della Comunicazione brasiliano.Bolsonaro è apparso comunque in salute ed è uscito a salutare alcuni sostenitori davanti al Palazzo Alvorada di Brasilia, parlandogli a distanza. Anche il 20 luglio aveva fatto la stessa cosa, mostrando alla folla una confezione di idrossiclorochina con cui si sta curando e togliendosi anche per qualche istante la mascherina.Il presidente, che si è sempre mostrato poco preoccupato del virus e non ha mai incoraggiato i brasiliani ad avere comportamenti responsabili, è risultato positivo per la prima volta al Covid-19 lo scorso 7 luglio; è assistito dalla squadra medica presidenziale e ha fatto sapere che prolungherà le due settimane di quarantena e sospenderà i prossimi piani di viaggio. Il Brasile, intanto, ha registrato un aumento record di casi: 67.860 in 24 ore e 1.284 decessi.