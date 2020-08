Rio de Janeriro, 8 ago. (askanews) - A Rio de Janeiro un gruppo di attivisti ha liberato in cielo migliaia di palloncini rossi per ricordare le circa 100.000 vittime del coronavirus. Negli ultimi sette giorni, un decesso su due nel mondo è avvenuto in America Latina. La regione, inoltre, è quella che conta più casi di contagio, oltre 5,3 milioni, essenzialmente concentrati in Brasile, dove il bilancio dei decessi si avvicina a quota 100mila e le infezioni hanno superato i 2,9 milioni.