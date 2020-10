(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 ottobre 2020 Brexit, Conte: "Lavoriamo per accordo ma non a tutti i costi" “Per quanto riguarda la Brexit siamo tutti uniti, siamo entrati in una fase del negoziato in cui bisogna stringere i tempi. Non c’è molto tempo.” Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles. “Lavoremo tutti, affidandoci al nostro negoziatore Barnier, per trovare un accordo - ha precisato - è quello che vogliamo e lavoreremo a questo obiettivo fino all’ultimo istante. Ma non possiamo certo rinunciare ad avere un accordo che sia equo ed equilibrato, quindi non un accordo a tutti i costi.”, ha concluso il premier. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev