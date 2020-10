(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2020 Brexit, Conte: "No ad accordo a ogni costo" A Palazzo Chigi, l'incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e il Presidente del Governo di Spagna, Pedro Sánchez. Così il presidente Conte durante la conferenza stampa congiunta: "Urusula von der Leyen mi dice che mancano pochi giorni per poter concludere un negoziato sulla Brexit. Noi non vogliamo un accordo a ogni costo". / Chigi Durata: 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev