(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 ottobre 2020 Brexit, Michel: "Ue unita, vogliamo accordo ma non ad ogni costo" "Sulla Brexit siamo uniti e determinati ad arrivare ad accordo ma non ad ogni costo". Così il Presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa a margine del Consiglio europeo per comunicare le conslusioni assunte dai leader Ue sul tema della Brexit. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev