(Agenzia Vista) Venezia, 09 luglio 2020 Brugnaro: “Causa aumento contagi, annulliamo fuochi d’artificio a Venezia per festa Redentore” “Siamo costretti ad annullare i fuochi d’artificio per la festa del Redentore a causa dell'aumento dei contagi da covid” queste le parole di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, riguardo alla decisione di non fare lo spettacolo pirotecnico a Venezia in occasione dei festeggiamenti della festa del Redentore Facebook Brugnaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev