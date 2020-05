Brusaferro (Iss): curva contagi è decrescente, anche in Lombardia

Milano, 8 mag. (askanews) - La curva è decrescente e questo è un dato positivo. Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), nel suo intervento alla conferenza stampa all'Iss su Covid-19, per l'analisi dell'andamento epidemiologico e aggiornamento tecnico-scientifico, presso la sede dell'Istituto a Roma.L'aspetto importante, secondo Brusaferro, è che progressivamente si sta andando verso un numero di casi basso, anche in Lombardia. La curva dell'epidemia di nuovo coronavirus va dunque decrescendo, "è un segnale che prosegue", dice, e si sta andando verso un numero più basso in tutte le regioni.