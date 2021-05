Brusaferro: “Decrescita casi omogenea in tutte le fasce di età”

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2021 “La decrescita dei casi è omogenea in tutte le fasce di età. Dagli 0-9 agli over 80. Le curve sono in netta decrescita soprattutto grazie alla campagna vaccinale” lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa di monitoraggio dell’emergenza Covid-19 al Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev