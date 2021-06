Brusca scarcerato, Salvini: “Un assassino così non può essere libero. Si cambi la legge”

(Agenzia Vista) Roma, 2 giugno 2021 “Sapere che oggi è libero e sorridente anche un delinquente, un assassino, un mafioso come Brusca, non può essere l’idea di giustizia che abbiamo in testa. È il 2021 e la legge si può cambiare” lo ha detto i leader della Lega Matteo Salvini fuori dal Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev