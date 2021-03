(Agenzia Vista) Genova, 22 marzo 2021 Bucci: "A Genova troppi assembramenti, 171 sanzioni nel weekend" Sono state 102 le sanzioni effettuate sabato e 69 quelle di domenica a Genova. Un numero decisamente troppo elevato. Abbiamo anche ricevuto segnalazioni su assembramenti a Boccadasse e in corso Italia. Così non va bene, dobbiamo essere noi a dimostrare di saper uscire dalla pandemia". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, in conferenza stampa. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev