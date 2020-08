(Agenzia Vista) Genova, 03 agosto 2020 Bucci : "Abbiamo fatto di Genova un modello per l'Italia" "Abbiamo fatto di Genova un modello per l'Italia, ora speriamo che l'Italia diventi un modello per l'Europa e il mondo." Lo ha detto il sindaco di Genova Bucci all'inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev