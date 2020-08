(Agenzia Vista) Genova, 03 agosto 2020 Bucci: "Pensiero a vittime e famiglie, non deve succedere più" "Siamo contenti. E' un bel momento per Genova. La prima cosa che mi viene in mente è un pensiero alle 43 vittime, soprattutto alle famiglie. Sono quelle che soffrono di più. Il messaggio della nostra amministrazione è che queste cose non devono succedere più. A loro saremo sempre vicini e Genova non dimenticherà questa tragedia". Così il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci, durante la cerimonia di inaugurazione del Ponte San Giorgio. Facebook Bucci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev