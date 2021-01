(Agenzia Vista) Mosca, 01 gennaio 2021 Buon 2021 da Mosca, le immagini della città e l'inno russo per celebrare il Capodanno Dopo il discorso di Putin è andato in onda lo speciale augurio di Buon 2021 da Mosca, con le immagini della città e l'inno russo per celebrare il Capodanno all'epoca del Covid. 03_29 ????????? ?????? Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev