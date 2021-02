(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio Cabras (M5S): “Non dobbiamo avere paura del voto. Giudizio elettori è sacro” “Non bisogna avere paura del voto. Il giudizio degli elettori è sacro. Ci sono paesi in cui si vota anche in questo periodo. Si è appena votato in Catalogna, non è la fine del mondo” sono le parole del deputato del Movimento 5 Stelle Pino Cabras. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev