(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Cabras (M5S): "Voto no alla fiducia. Le minacce di Crimi non mi spaventano" Pino Cabras del Movimento 5 Stelle: "Non voterò la fiducia a questo Governo. Seguo le ideologie con cui il Movimento 5 Stelle è nato. Sulla possibilità di esplusione annunciata da Crimi non mi spavento." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev