Cade elicottero, morto il miliardario francese Olivier Dassault

Parigi, 8 mar. (askanews) - Lutto in Francia per la morte, in un incidente d'elicottero, del miliardario Olivier Dassault, deputato di destra dei repubblicains dal 2002 e, soprattutto, erede del vero e proprio impero nel settore dell'Aviazione, fondato nel 1929 del nonno, Marcel Bloch-Dassault con la Dassault Aviation, ancora oggi tra i leader mondiali in campo aerospaziale.L'elicottero sul quale volava Olivier Dassault si è schiantato, per cause ancora non chiarite, nel pomeriggio del 7 marzo 2021 subito dopo il decollo, nei pressi di Deuville, in Normandia, nella zona settentrionale della Francia. Con lui è morto anche il suo pilota.Il presidente francese, Emmanuel Macron ha affidato anche a Twitter un commosso ricordo dell'uomo d'affari e politico francese."Amava la Francia - ha scritto - capitano d'industria, deputato, amministratore locale, comandante in aviazione: durante tutta la sua vita ha sempre servito il nostro paese, valorizzandone le qualità. La sua morte improvvisa è una grande perdita".Dassault, 69 anni, era figlio di Serge, a sua volta politico e industriale, scomparso nel 2018 e nipote di Marcel, fondatore della Dassault Aviation. Il suo patrimonio personale era valutato in circa 5 miliardi di euro.