(Agenzia Vista) Napoli, 07 marzo 2021 Campania zona rossa, l'ultimo giorno prima della chiusura fra passeggiate e ritorni a casa "Oggi farò una passeggiata con le mie amiche, purtroppo dobbiamo abituarci di nuovo a questa situazione. C'è tanta gente che sta male ma anche noi giovani soffriamo", "Io passerò questa ultima giornata di zona arancione come passerò anche le altre, non voglio rinunciare alla mia libertà". Napoli si prepara a tornare in zona rossa, e fra chi crede che sia giusto, c'è anche chi non si rassegna, ma anche chi ne approfitta per tornare a casa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev