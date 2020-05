Campionato di calcio, Spadafora: riprenderà solo in sicurezza

Roma, 13 mag. (askanews) - Il campionato di calcio riprenderà solo in condizioni di sicurezza. La salute è prioritaria. Lo ha annunciato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, nel corso di una informativa al Senato."Il campionato di calcio riprenderà, se riprenderà, solo se saranno state adempiute una serie di misure, ovvero misure di sicurezza e il protocollo che avranno consentito di riprendere il Campionato in sicurezza per tutti".Il ministro ha tuttavia contestato l'eccessivo dibattito intorno al mondo del calcio. "Ho lavorato in queste settimane per dare risposte al mondo dello sport. Sono consapevole della passione, dell'interesse, del tifo intorno al calcio e dell'importanza del settore, ma ho trovato eccessivo l'inasprimento del dibattito intorno al calcio in un momento come questo".Entro il 25 maggio, invece, riapriranno i centri sportivi: "Riapriremo le strutture sportive al massimo entro il 25 maggio, se possibile anche prima. Metteremo risorse a disposizione per attuare il protocollo di sicurezza per le realtà che avessero problemi ad attuarlo attraverso la società Sport e Salute".Infine, l'annuncio delle risorse per il mondo sportivo: "Complessivamente tra risorse ordinarie e straordinarie arriviamo a circa un miliardo di euro di risorse complessive. Tra queste, il bonus ai lavoratori sportivi. Ad oggi già stato dato il bonus ad oltre 75.000 lavoratori sportivi".