(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Cangini (FI): “Oltre alle buone maniere, Conte non riesce a dare direzione al Paese” “Oltre alle buone maniere, Conte non riesce a dare direzione al Paese” queste le parole di Andrea Cangini, Forza Italia, all’entrata del Senato, riguardo alla politica adottata dal Governo per affrontare l’emergenza economica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev