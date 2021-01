(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2021 Caos Ciampolillo in Senato, Galliani e Buffagni fanno gesto del Var in Aula al Senato “Nonostante le giornate difficili, ed il momento complicato per il paese nonostante qualche irresponsabile, mi hanno inviato un video di ieri che mi ha strappato una risata. Nei momenti concitati delle votazioni al senato, ci sono stati alcuni senatori (Ciampolillo e Nencini) che sono arrivati sul filo del “ritardo” a votare la fiducia... io con il Senatore Galliani abbiamo scherzato su esigenza del Var”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni, pubblicando una clip di pochi secondi che immortala il momento / Instagram @stefanobuffagni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev