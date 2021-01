Caos dati Lombardia, Fontana: “Nessun errore della Regione, noi sempre corretti”

(Agenzia Vista) Milano, 23 Gennaio 2021 Caos dati Lombardia, Fontana: “Non ammetterò mai errore della Regione, noi sempre corretti” “Il ministro aveva chiesto dichiarazione di errore per avere un cambio la zona arancione, credo che sia una dichiarazione che si commenta da sola. Non ammetterò mai che ci sarà stato errore della Lombardia perché siamo sempre stati lineari, modifica solo dietro richiesta di Iss”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev