(Agenzia Vista) Milano, 23 Gennaio 2021 Caos dati Lombardia, Moratti furiosa: “Errore del governo danno enorme per noi” “Il ministro ci ha chiesto di riconoscere un errore non nostro. Non abbiamo accettato per dignità della Regione e per l’impatto di essere in zona rossa ha comportato con i cittadini. È un danno enorme per la Lombardia. Mi dispiace in maniera particolare perché sarebbe bastata volontà del ministro di sospendere per 48 ore mentre riteniamo in modo ingiusto che il Govenro voglia ribaltare sulla Lombardia un errore che non è nostro”. Così la vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev