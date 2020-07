(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2020 Caos in aula durante l'intervento di Salvini Casellati basta interruzioni Il leader della Lega Matteo Salvini interviene in aula al Senato in replica al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel corso dell'intervento si sono registrate contestazioni da parte dei senatori di maggioranza, con la Presidente del Senato Casellati che ha richiamato all'ordine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev