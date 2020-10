(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2020 Caos procure, Palamara: "Sistema obsoleto e superato, ho pagato per tutti" "Sono consapevole di aver pagato io per tutti, per un sistema che non funziona, che è obsoleto e superato". Lo ha detto Luca Palamara, in conferenza stampa nella sede del partito Radicale. Courtesy Radio Radicale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev