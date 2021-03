(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo Caos vaccini Lombardia, Provenza (M5S): “Inaccettabile. No a Italia a più velocità” “Quanto sta accadendo in Lombardia è inaccettabile. La campagna vaccinale deve andare avanti spedita. È un momento decisivo e non possiamo avere un Italia che viaggia a più velocità” sono le parole del deputato del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev