Capriolo rimane incastrato in un cancello nel Bolognese, interviene la Polizia locale per liberarlo

(Agenzia Vista) Bologna, 18 aprile 2020 Capriolo rimane incastrato in un cancello nel Bolognese, interviene la Polizia per liberarlo La Polizia locale della Città metropolitana di Bologna ha salvato un capriolo presso un condominio in zona Ponticella, comune di San Lazzaro di Savena. Un giovane esemplare di capriolo è arrivato disorientato tra le case e si è incastrato con la pancia fra le sbarre del cancello di un condominio. Poi l’intervento degli agenti della polizia “metropolitana” che hanno creato uno sbarramento stradale con il supporto di alcuni condomini e, con l’aiuto di un cric per divaricare le sbarre, hanno liberato l'animale che ha prima raggiunto il sottostante torrente Savena per bere e poi si è allontanato. _Courtesy Etv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev