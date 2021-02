"Captain Tom" s'è arreso alla Covid-19, Thomas Moore è morto

Londra, 2 feb. (askanews) - Alla fine "captain Tom" si è dovuto arrendere alla Covid-19. Il colonnello Thomas Moore, ufficiale britannico veterano della seconda guerra mondiale, è morto alla veneranda età di 100 anni dopo essere stato colpito dal coronavirus Sars-Cov2.,Durante la prima fase della pandemia in Europa "captain Tom" era divenuto un nuovo eroe e un simbolo di resilienza del Regno Unito, raccogliendo circa 14 milioni di euro da donare alla ricerca e agli operatori sanitari britannici impegnati nella lotta al coronavirus, compiendo 100 giri del suo giardino da 25 metri quadrati, uno per ogni anno della sua vita, aiutandosi con il suo deambulatore.Un gesto molto toccante, per il quale, su proposta del primo ministro Boris Johnson, la regina lo aveva premiato con il cavalierato, nominandolo sir.Il 30 aprile 2020, giorno del suo 100esimo compleanno, inoltre, l'ex capitano era stato promosso colonnello "ad honorem" dell'esercito di sua Maestà e onorato con una medaglia.