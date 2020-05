(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2020 Carceri, Bonafede a operatori sanitari: "Da voi grande solidarietà" Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al carcere di Rebibbia durante la presentazione degli operatori sanitari destinati agli istituti penitenziari vincitori del bando: "La vostra risposta al bando è stata un risposta di grande solidarietà. E' stata molto importante, ci dice che in questo momento ci sono tante persone pronte a dare un contributo anche nelle realtà più difficili fra le quali, ci sono le carceri. Mi spiace non potervi stringere la mano. Ma stiamo imparando in questa emergenza a rispettare le regole come il distanziamento nei limiti del possibile, con tutte le precauzioni. Oggi più che mai rispettare le regole vuol dire proteggere la salute degli altri e la nostra". / facebook Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev