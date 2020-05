(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2020 Carceri, Bonafede: "In arrivo nuovo Dl, fronte antimafia resti compatto" "Il cerchio si chiude con il dl in cantiere che permetterà al magistrato di sorveglianza di rivalutare le misure nella fase due. La linea d'azione che ho seguito è stata e continuerà a essere sempre improntata nella massima determinazione nella lotta alle mafie. E' fondamentale che il fronte dell'antimafia continui a essere compatto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in Aula al Senato, nel corso del Question Time. / Senato Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev