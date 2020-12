(Agenzia Vista) Piemonte, 30 dicembre 2020 Carceri, garante Piemonte: "Usare fondi Ue per adeguarle". Il servizio "Utilizzare parte dei fondi Ue destinati all'Italia per far compiere un salto di qualità alla sanità e all'edilizia penitenziaria". Questa la proposta lanciata dal garante regionale delle persone detenute in Piemonte Bruno Mellano, oggi, nel corso della presentazione del Quinto dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri piemontesi. 02_22 Consiglio Regioanle Piemonte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev