(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio Cardia (Acadi): “Settore giochi non essenziale? Fondamentale contrasto a illegalità” “Si dice che il settore non è essenziale. Ma vediamo se non è essenziale assicurare sul territorio un’offerta pubblica di gioco che contrasti l’illegalità. Non dimentichiamoci che gli operatori hanno la qualifica di incaricati di pubblico servizio” sono le parole del presidente di Acadi – Confcommercio Geronimo Cardia a margine della manifestazione di Montecitorio per il settore di giochi e scommesse. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev