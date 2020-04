(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2020 Casellati: “25 aprile festa del coraggio Italiano, di chi ha dato il cuore per un paese migliore” “Cari italiani, è il 25 aprile, una ricorrenza che ho sempre celebrato nelle piazze, che si animavano della memoria e della passione di chi ha visto nel 1945 l’Italia finalmente libera dall’oppressione, dalla paura, dalla tirannia. Oggi, con l’emergenza che ci chiude nelle nostre case, sento la necessità di ricordare che questa è la festa del coraggio italiano. Il coraggio di chi ha dato il cuore, l’anima e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà e della fratellanza. Il coraggio di un Paese che si è riscoperto Nazione. Questo è lo spirito dell’Italia che il 25 aprile ha ritrovato la sua anima libera. Questo è l’esempio dell’Italia che su quella libertà ha costruito la sua storia democratica. Un esempio che in questo difficile momento da’ forza e speranza al nostro Paese” queste le parole di Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato, per ricordare la Liberazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev