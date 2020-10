(Agenzia Vista) Cosenza, 16 ottobre 2020 Casellati ai funerali di Jole Santelli a Cosenza: "Un grande dolore per una grande donna" "Un grande dolore per una grande donna. L'ho sentita anche di recente e quando io le ho chiesto se aveva paura del Covid mi ha detto di no perché era abituata a lottare tutti i giorni con la sua malattia. Questo è un ricordo per lei". Così il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, arrivando a Cosenza per i funerali di Jole Santelli. _Courtesy Videocalabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev